Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
Гэри Беттмэн оценил новый контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтоном».
Ранее нападающий продлил соглашение с клубом на 2 года и 12,5 млн долларов за сезон.
«Это доказательство страсти Коннора к игре и его преданности «Эдмонтону».
Если бы я был болельщиком «Ойлерс», я бы был в восторге. Если бы я был его одноклубником, то был бы рад узнать, что у команды появится больше финансовой гибкости», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Макдэвид о том, что отказался от повышения зарплаты: «Моя собака не будет голодать, так что все в порядке. Главное – победа, я всегда именно это проповедовал»
