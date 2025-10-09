Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»

Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Трактор» одержал победу в домашнем матче со счетом 3:2 ОТ.

– «Барыс » – непростой соперник, у них хорошие хоккеисты. Нам в сейчас непросто даются победы, надеюсь, эта даст ребятам энергию и сделает задел на следующие матчи, которые будут непростыми.

– Чего не хватает в игре «Трактора»?

– Мы можем многое делать лучше, многое, – сказал главный тренер «Трактора ».

В субботу челябинский клуб дома сыграет с «Локомотивом».