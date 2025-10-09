  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
0

Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»

Бенуа Гру подвел итоги игры с «Барысом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Трактор» одержал победу в домашнем матче со счетом 3:2 ОТ. 

– «Барыс» – непростой соперник, у них хорошие хоккеисты. Нам в сейчас непросто даются победы, надеюсь, эта даст ребятам энергию и сделает задел на следующие матчи, которые будут непростыми.

– Чего не хватает в игре «Трактора»?

– Мы можем многое делать лучше, многое, – сказал главный тренер «Трактора». 

В субботу челябинский клуб дома сыграет с «Локомотивом». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoТрактор
logoБенуа Гру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
2сегодня, 16:56
Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видеть наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»
5 октября, 17:15
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение»
5 октября, 14:27
Главные новости
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» играет с минским «Динамо»
5249 минут назадLive
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
219 минут назад
«Шанхай Дрэгонс» играет с «Динамо» Минск. 2:2 – Квинни, Меркли и Усов забили. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
321 минуту назадВидео
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
448 минут назадВидео
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
2сегодня, 16:56
Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
18сегодня, 16:46
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»
5сегодня, 15:51
Романов о давлении из-за 50 млн за 8 лет в «Айлендерс»: «Мне надо впахивать, хреначить на полную каждый эпизод. Я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то багаже»
4сегодня, 15:40
Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»
5сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» играл лучше моментами, не уступил ни в чем. Матчем довольны, берем хорошее и двигаемся дальше»
8 минут назад
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
сегодня, 17:14
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
2сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
4сегодня, 14:43
«Сибирь» и Лозебников расторгли контракт. Голкипер не сыграл за клуб ни матча, перейдя из «Амура» в 2024-м
6сегодня, 13:58
Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»
10сегодня, 12:58
Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
2сегодня, 12:46
Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»
3сегодня, 12:10
Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»
3сегодня, 11:43