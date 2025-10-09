  • Спортс
  • Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»

Светлана Журова считает, что высказывания Доминика Гашека не поддерживают в США.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал руководство НХЛ из-за политики: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди». 

«Гашек не угомонится никогда. Он занял одну позицию и будет придерживаться ее. Уверена, что для американцев и канадцев такие заявления Гашека выглядят чудовищно.

В Америке его точно не поддерживают. Не думаю, что его слова получат большое распространение или резонанс. Максимум об этом напишут в Чехии, на Украине.

НХЛ не будет называть свою лигу так, как сказал Гашек. Они выступают за спорт, давая спортсменам из всех стран равные возможности.

Не стоит манипулировать этой темой или спекулировать, у Гашека не получится отменить российских хоккеистов. Его призывы не возымеют никакого эффекта», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Журова. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
