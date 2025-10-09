  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Динамо» Минск 2 поражения в 7 играх
3

«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Динамо» Минск 2 поражения в 7 играх

«Шанхай» одержал 4 победы в 5 последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана дома обыграла минское «Динамо» (3:2). 

Таким образом, «Шанхай» набрал 16 оков после 12 встреч и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. 

«Динамо» Минск проиграло дважды в 7 последних встречах. Команда Дмитрия Квартального идет 4-й на Западе с 16 баллами в 12 играх. 

Гол, который засчитали... в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoЖерар Галлан
logoДмитрий Квартальнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол, который засчитали... в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?
451 минуту назадВидео
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» была сильнее «Сочи», «Нефтехимик» уступил «Амуру», «Шанхай» одолел минское «Динамо»
68сегодня, 18:55
«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Динамо» Минск – 3:2. Рендулич забросил победную на 60-й. ВидеоСпортс’’ показал матч Fonbet КХЛ
8сегодня, 18:52Видео
Главные новости
Романов об уходе Ламорелло из «Айлендерс»: «По дресс-коду полная свобода. Бороды, длинные прически – наш новый стиль. В анархию не ушли: тяжелые тренировки, никакого шаляй-валяй»
1 минуту назад
Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Василевский – 2-й, Шестеркин – 4-й, Бобровский – 5-й, Сорокин – 10-й
27 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» – с «Оттавой», «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Рейнджерс» встретятся с «Баффало»
2957 минут назад
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» была сильнее «Сочи», «Нефтехимик» уступил «Амуру», «Шанхай» одолел минское «Динамо»
68сегодня, 18:55
«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Динамо» Минск – 3:2. Рендулич забросил победную на 60-й. ВидеоСпортс’’ показал матч Fonbet КХЛ
8сегодня, 18:52Видео
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
9сегодня, 18:31Видео
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
6сегодня, 18:00
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
3сегодня, 16:56
Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
19сегодня, 16:46
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть «Нефтехимику». «Амур» грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол»
12 минут назад
«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд, сегодня – снова «Амуру». Команда Гришина – 6-я на Востоке
1сегодня, 18:50
КХЛ о голе Меркли минскому «Динамо»: «Шайба пересекла линию за 20 секунд до конца 1-го периода. Команды ушли в раздевалки. После подготовки льда 20 секунд были доиграны»
1сегодня, 18:39Видео
Федотов головой врезался в Белозерова в матче с «Амуром». Защитник «Нефтехимика» на носилках покинул площадку
1сегодня, 18:26Фото
Кравец о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» играл лучше моментами, не уступил ни в чем. Матчем довольны, берем хорошее и двигаемся дальше»
сегодня, 18:11
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
сегодня, 17:46
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
1сегодня, 17:14
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
3сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
5сегодня, 14:43