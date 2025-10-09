«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Динамо» Минск 2 поражения в 7 играх

«Шанхай» одержал 4 победы в 5 последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана дома обыграла минское «Динамо » (3:2).

Таким образом, «Шанхай » набрал 16 оков после 12 встреч и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

«Динамо» Минск проиграло дважды в 7 последних встречах. Команда Дмитрия Квартального идет 4-й на Западе с 16 баллами в 12 играх.

Гол, который засчитали... в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?