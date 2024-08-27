Морозов о лимите: «Пять легионеров – оптимально. Идет дискриминация, нас не допускают на международную арену. Хочется, чтобы молодежь росла, смотрела, как иностранцы относятся к делу»
– Почему решили увеличить лимит на легионеров? Возможно, с этим связано большое количество игроков без контрактов.
– Мы и два года назад были против изменения лимита с пяти легионеров до трех, доказывали свою позицию, что пять легионеров для развития лиги – оптимально.
Особенно сейчас, когда идет дискриминация, нас не допускают на международную арену. И здесь мы переживаем за молодых игроков, которые не получат той практики, которая нужна, на международном уровне.
Сейчас, чтобы была конкуренция между клубами, лимит в пять легионеров – игроки готовы ехать к нам, клубы тщательнее относятся к выбору иностранцев, потому что прошла та пора, когда кого-то приглашают, а потом через месяц расторгают. Здесь и потолок зарплат мешает это делать, уже идет тщательный выбор, это работа менеджеров.
Хочется, чтобы наши молодые ребята росли, смотрели на легионеров, как они относятся к делу. В лиге есть качественные иностранцы, за которыми тянется молодежь. Пять легионеров – самое оптимальное, Минспорта нас услышали и внесли изменения в приказ, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
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