Морозов о лимите: «Пять легионеров – оптимально. Идет дискриминация, нас не допускают на международную арену. Хочется, чтобы молодежь росла, смотрела, как иностранцы относятся к делу»

Алексей Морозов высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ

– Почему решили увеличить лимит на легионеров? Возможно, с этим связано большое количество игроков без контрактов.

– Мы и два года назад были против изменения лимита с пяти легионеров до трех, доказывали свою позицию, что пять легионеров для развития лиги – оптимально.

Особенно сейчас, когда идет дискриминация, нас не допускают на международную арену. И здесь мы переживаем за молодых игроков, которые не получат той практики, которая нужна, на международном уровне.

Сейчас, чтобы была конкуренция между клубами, лимит в пять легионеров – игроки готовы ехать к нам, клубы тщательнее относятся к выбору иностранцев, потому что прошла та пора, когда кого-то приглашают, а потом через месяц расторгают. Здесь и потолок зарплат мешает это делать, уже идет тщательный выбор, это работа менеджеров.

Хочется, чтобы наши молодые ребята росли, смотрели на легионеров, как они относятся к делу. В лиге есть качественные иностранцы, за которыми тянется молодежь. Пять легионеров – самое оптимальное, Минспорта нас услышали и внесли изменения в приказ, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов .