«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу

«Трактор» прервал серию из 4 поражений в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Барыс » в домашнем матче (3:2 ОТ).

Таким образом, «Трактор » победил впервые за 5 матчей. В данный момент челябинский клуб занимает 4-е место на Востоке, набрав 16 баллов в 14 встречах. 11 октября «Трактор» сыграет с «Локомотивом» в Челябинске.

«Барыс» проиграл 4 матча подряд. Команда Михаила Кравеца идет 7-й на Востоке с 13 очками в 14 играх.