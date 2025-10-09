Кравец о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» играл лучше моментами, не уступил ни в чем. Матчем довольны, берем хорошее и двигаемся дальше»

Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Трактора» в Fonbet КХЛ.

Казахстанский клуб проиграл в гостевом матче (2:3 ОТ).

– Игра хорошо складывалась для нас, хорошо начали, впервые за последнее время выиграли первый период. Молодцы, что выстояли в меньшинстве.

Ни в чем не уступили сопернику, в каких‑то моментах даже играли лучше. Игрой довольны, берем все самое хорошее и двигаемся дальше.

– Веккионе не впечатлил своей игрой.

– Он создает моменты, думаю, если бы он их использовал, то впечатлил бы вас своей игрой, – сказал главный тренер «Барыса ».