Гришин про 4 поражения подряд: «Топ-команды играли сами и давали играть «Нефтехимику». «Амур» грамотно действовал, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол»

Игорь Гришин подвел итоги игры «Нефтехимика» с «Амуром» (1:4) в Fonbet КХЛ.

Нижнекамский клуб проиграл 4 матча подряд. До этого у «Нефтехимика» было 7 побед в 8 встречах.

– Если сравнивать две игры с «Амуром », показалось, что сегодня у нас было получше движение, играли в атаке, сделали достаточное количество бросков, имели голевые моменты, но не реализовали их и не перевели преимущество в голы. В тоже время допустили пару фатальных ошибок.

В третьем периоде пытались сделать все что можно, но противник здорово играл в обороне, и нам этого не удалось.

– Почему не получается повторять камбэки, у ребят вера пропала?

– Наверное, уверенность от поражений пропадает, очень нужна победа. Но там были другого плана противники – топовые команды, уверенные в себе, которые сами играли и давали играть.

А «Амур» грамотно действовал. Получив преимущество, много сил отправил в оборону, у нас не получилось забить «мусорный» гол. Шайба не всегда долетала до пятака, потому что соперник играл самоотверженно, – сказал главный тренер «Нефтехимика ».