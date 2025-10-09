КХЛ о голе Меркли минскому «Динамо»: «Шайба пересекла линию за 20 секунд до конца 1-го периода. Команды ушли в раздевалки. После подготовки льда 20 секунд были доиграны»

Департамент судейства КХЛ разъяснил гол Ника Меркли в ворота минского «Динамо».

«Шанхай» принимает команду Дмитрия Квартальнова (2:2 , третий период) в матче Fonbet КХЛ.

На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода. После видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов засчитал взятие ворот. Арбитр добавил 20 секунд ко 2-му периоду.

«На 20-й минуте матча после броска по воротам, произведенного игроком команды «Шанхайски е Драконы» Ником Меркли #10, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол.

Шайба пересекла линию ворот за 20 секунд до окончания первого периода. Поскольку до окончания первого периода не было остановок началось время перерыва, команды были отправлены в раздевалки.

После подготовки льда 20 секунд первого периода были доиграны. После окончания первого периода команды поменялись воротами, и игра была продолжена в обычном режиме», – говорится в заявлении КХЛ.