Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»

Агент Александра Овечкина назвал великим достижением 21 сезон форварда в НХЛ.

В первом матче текущего регулярного сезона «Вашингтон» дома уступил «Бостону» (1:3). Овечкин не отметился результативными действиями за 18:16 на льду.

– Это великое достижение. 21 сезон в одной команде, и Саша с первого дня заявил себя как лидера команды и несет это знамя по сей день. Это уникальное достижение действительно.

– Можно сказать, что это не последний сезон в НХЛ, и будет еще 22‑й, как минимум?

– Об этом преждевременно пока говорить. Сезон только начался, – заявил представитель игрока Глеб Чистяков .