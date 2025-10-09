  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
Видео
4

Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го

Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра.

Китайский клуб принимает команда Дмитрия Квартальнова (2:1, второй период) в матче Fonbet КХЛ. 

На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода.  

Однако после видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов принял решение, что шайба пересекла линию и засчитал взятие ворот. Арбитр добавил 20 секунд ко 2-му периоду.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoЗак Фукале
logoШанхай Дрэгонс
logoНик Меркли
Виктор Гашилов
logoГэйдж Квинни
видеоповторы
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай Дрэгонс» играет с «Динамо» Минск. 2:2 – Квинни, Меркли и Усов забили. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
311 минут назадВидео
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» играет с минским «Динамо»
4939 минут назадLive
«Шанхай» и Минск устроили качели – 2:0 превратились в 2:2! Смотрим на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 16:20
Главные новости
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
29 минут назад
«Шанхай Дрэгонс» играет с «Динамо» Минск. 2:2 – Квинни, Меркли и Усов забили. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
311 минут назадВидео
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» играет с минским «Динамо»
4939 минут назадLive
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
1сегодня, 16:56
Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
18сегодня, 16:46
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»
5сегодня, 15:51
Романов о давлении из-за 50 млн за 8 лет в «Айлендерс»: «Мне надо впахивать, хреначить на полную каждый эпизод. Я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то багаже»
4сегодня, 15:40
Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»
5сегодня, 15:26
Панин о последнем месте «Салавата»: «У меня и у клуба только одна цель – Кубок. Я не выхожу на лед просто покататься»
11сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
23 минуты назад
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
55 минут назад
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
2сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
4сегодня, 14:43
«Сибирь» и Лозебников расторгли контракт. Голкипер не сыграл за клуб ни матча, перейдя из «Амура» в 2024-м
6сегодня, 13:58
Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»
10сегодня, 12:58
Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
2сегодня, 12:46
Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»
3сегодня, 12:10
Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»
3сегодня, 11:43