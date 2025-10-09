Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го

Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра.

Китайский клуб принимает команда Дмитрия Квартальнова (2:1 , второй период) в матче Fonbet КХЛ.

На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода.

Однако после видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов принял решение, что шайба пересекла линию и засчитал взятие ворот. Арбитр добавил 20 секунд ко 2-му периоду.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»