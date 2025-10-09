Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра.
Китайский клуб принимает команда Дмитрия Квартальнова (2:1, второй период) в матче Fonbet КХЛ.
На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода.
Однако после видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов принял решение, что шайба пересекла линию и засчитал взятие ворот. Арбитр добавил 20 секунд ко 2-му периоду.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
