«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд, сегодня – снова «Амуру». Команда Гришина – 6-я на Востоке
«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Гришина дома уступила «Амуру» (1:4).
Таким образом, «Нефтехимик» проиграл 4 матча кряду. Клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками в 14 играх.
«Амур» выиграл 2 матча подряд – у «Нефтехимика». Команда Александра Гальченюка идет 8-й на Востоке, набрав 12 очков в 13 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости