«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд, сегодня – снова «Амуру». Команда Гришина – 6-я на Востоке

«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Гришина дома уступила «Амуру » (1:4).

Таким образом, «Нефтехимик » проиграл 4 матча кряду. Клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками в 14 играх.

«Амур» выиграл 2 матча подряд – у «Нефтехимика». Команда Александра Гальченюка идет 8-й на Востоке, набрав 12 очков в 13 матчах.