  • Федотов головой врезался в Белозерова в матче с «Амуром». Защитник «Нефтехимика» на носилках покинул площадку
Фото
1

Максим Федотов травмировался после столкновения с Андреем Белозеровым.

«Нефтехимик» проиграл «Амуру» (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

В 3-м периоде защитник нижнекамского клуба Максим Федотов головой врезался в партнера по команде Андрея Белозерова

Федотов упал на лед и не смог подняться самостоятельно. Защитник покинул площадку на носилках. 

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
травмы
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoАндрей Белозеров
logoЗдоровье
logoМаксим Федотов
logoАмур
