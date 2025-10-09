Федотов головой врезался в Белозерова в матче с «Амуром». Защитник «Нефтехимика» на носилках покинул площадку

Максим Федотов травмировался после столкновения с Андреем Белозеровым.

«Нефтехимик » проиграл «Амуру » (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

В 3-м периоде защитник нижнекамского клуба Максим Федотов головой врезался в партнера по команде Андрея Белозерова .

Федотов упал на лед и не смог подняться самостоятельно. Защитник покинул площадку на носилках.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».