Федотов головой врезался в Белозерова в матче с «Амуром». Защитник «Нефтехимика» на носилках покинул площадку
Максим Федотов травмировался после столкновения с Андреем Белозеровым.
«Нефтехимик» проиграл «Амуру» (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
В 3-м периоде защитник нижнекамского клуба Максим Федотов головой врезался в партнера по команде Андрея Белозерова.
Федотов упал на лед и не смог подняться самостоятельно. Защитник покинул площадку на носилках.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
