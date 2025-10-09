Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»

Уайатт Калинюк поделился впечатлениями об арене «Авангарда».

«Мне нравится выступать в КХЛ . Здесь хороший уровень организации, много топовых игроков. И круто, что тут большое количество классных арен.

Омская произвела наибольшее впечатление на меня. Это один самых крутых ледовых дворцов, на которых я когда-либо играл. Там все сделано по последним стандартам. Омская арена лучше многих стадионов НХЛ.

В России очень любят хоккей. Неважно, когда проходит матч – в будни или на выходных. Трибуны всегда полные, люди с удовольствием приходят. Этим они похожи на канадцев», – сказал канадский защитник «Салавата ».