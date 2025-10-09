Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»

Уэйн Гретцки пошутил, вспомнив о своем обещании купить Александру Овечкину авто.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в первом матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:3).

Перед игрой репортер TNT Sports Тарик Эль-Башир напомнил Овечкину про обещание Уэйна Гретцки купить ему автомобиль, когда россиянин забросит 900-ю шайбу в НХЛ. Гретцки сказал это в апреле, когда Овечкин забил 895-й гол в регулярках и побил его рекорд.

«Кажется, [Гретцки] сказал, что купит тебе машину, если ты дойдешь до 900. А ты ведь любишь автомобили – что думаешь?» – спросил Эль-Башир.

«Честно говоря, я этого не помню. Я уже слишком стар для таких вещей», – ответил Овечкин с улыбкой.

Также Тарик Эль-Башир напомнил об обещании самому Гретцки, который выполнял роль аналитика на матче между «Вашингтоном» и «Бостоном».

«Это новость для меня. Одного того, что он побил мой рекорд, ему мало – теперь он хочет разорить меня?» – со смехом ответил Уэйн Гретцки.

