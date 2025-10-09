  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
18

Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»

Уэйн Гретцки пошутил, вспомнив о своем обещании купить Александру Овечкину авто.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в первом матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:3). 

Перед игрой репортер TNT Sports Тарик Эль-Башир напомнил Овечкину про обещание Уэйна Гретцки купить ему автомобиль, когда россиянин забросит 900-ю шайбу в НХЛ. Гретцки сказал это в апреле, когда Овечкин забил 895-й гол в регулярках и побил его рекорд. 

«Кажется, [Гретцки] сказал, что купит тебе машину, если ты дойдешь до 900. А ты ведь любишь автомобили – что думаешь?» – спросил Эль-Башир.

«Честно говоря, я этого не помню. Я уже слишком стар для таких вещей», – ответил Овечкин с улыбкой. 

Также Тарик Эль-Башир напомнил об обещании самому Гретцки, который выполнял роль аналитика на матче между «Вашингтоном» и «Бостоном».

«Это новость для меня. Одного того, что он побил мой рекорд, ему мало – теперь он хочет разорить меня?» – со смехом ответил Уэйн Гретцки. 

«Если забьешь 900 шайб, я куплю тебе машину!» Важное поздравление для Овечкина – от Гретцки

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMNB
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
Тарик Эль-Башир
logoНХЛ
ахахаха
автомобили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Новый сезон Овечкина: может побить другой рекорд Гретцки, а 900-й гол забить русскому вратарю
вчера, 18:35
2.90 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянину осталось забросить 43 шайбы
3вчера, 12:21
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
127 сентября, 13:45
Главные новости
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
29 минут назад
«Шанхай Дрэгонс» играет с «Динамо» Минск. 2:2 – Квинни, Меркли и Усов забили. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
311 минут назадВидео
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
438 минут назадВидео
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» играет с минским «Динамо»
4939 минут назадLive
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
1сегодня, 16:56
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»
5сегодня, 15:51
Романов о давлении из-за 50 млн за 8 лет в «Айлендерс»: «Мне надо впахивать, хреначить на полную каждый эпизод. Я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то багаже»
4сегодня, 15:40
Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»
5сегодня, 15:26
Панин о последнем месте «Салавата»: «У меня и у клуба только одна цель – Кубок. Я не выхожу на лед просто покататься»
11сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
23 минуты назад
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
55 минут назад
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
2сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
4сегодня, 14:43
«Сибирь» и Лозебников расторгли контракт. Голкипер не сыграл за клуб ни матча, перейдя из «Амура» в 2024-м
6сегодня, 13:58
Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»
10сегодня, 12:58
Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
2сегодня, 12:46
Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»
3сегодня, 12:10
Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»
3сегодня, 11:43