Радулов о развязке прошлого сезона РПЛ: «Болел за «Динамо». Хотел, чтобы другая команда стала чемпионом, но «Зенит» доказал, став сильнее в решающий момент»
Перед последним туром в таблице лидировало «Динамо», опережая «Зенит» на 2 очка. Бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 0:1, а команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ростов» (2:1) и стала чемпионом в шестой раз подряд.
– Очень интересен ваш взгляд на футбол, тем более вы любите РПЛ. Шесть лет подряд титул берет «Зенит». В последнем сезоне была крайне интригующая развязка.
– Да, я смотрел матчи последнего тура. Не представляете, у меня были три игры в онлайне. Там решалось, кто возьмет золото. Молодцы, что ж, поздравить их можно.
Скажу честно, я болел за московское «Динамо». Хотел, чтобы они победили. Не потому, что я в футболе болею за бело-голубых или определенно за кого-то. Просто хотелось, чтобы другая команда стала чемпионом.
Вы сами знаете, что «Динамо» очень давно ничего не выигрывало. Было бы здорово им взять золото. Но «Зенит» тоже доказал, сумев стать сильнее в решающий момент. Это их большая заслуга, – сказал нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов.
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