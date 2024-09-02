Плющев верит в победу «Локо» над «Металлургом»: «Поможет чувство здоровой хоккейной мести. И Радулова пригласили, чтобы он повел команду к победам, начинать нужно уже сейчас»
«Подопечные Игоря Никитина после весеннего аккорда в финале Кубка Гагарина, когда они проиграли «Магнитке» все четыре встречи, жаждут реванша. И неважно, в каком матче.
Да и Александра Радулова в стан железнодорожников пригласили не только лишь в качестве дядьки-наставника, а для того, чтобы он повел за собой команду к победам. И начинать можно и нужно уже сейчас.
В то же время «Металлург» потерял в межсезонье своего молодого лидера Никиту Гребенкина. Ему на замену взяли канадца Скотта Уилсона, который хорошо проявил себя в «Витязе». Но сумеет ли он влиться в команду с первых же официальных матчей?
Плюс после прошлогоднего триумфа у «Магнитки» неминуем эмоциональный спад. От этого точно никуда не деться.
Ну а «Локомотив» приедет в город, где неизменно уступает с 2022 года, за победой. И железнодорожники ее одержат. Поможет чувство здоровой хоккейной мести», – отметил бывший главный тренер сборной России.
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