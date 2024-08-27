Морозов о матчах КХЛ на футбольных стадионах: «Были примеры, когда лед таял, дождь шел. Не хочется подвергать участников болезням. Хоккей получится не с шайбой, а с мячом на воде»

Алексей Морозов высказался о проведении хоккейных матчей на футбольных стадионах

В июле в «Торпедо» сообщили , что планируют провести игру КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе.

– Давно не было хоккейных матчей на футбольных аренах. В прошлом сезоне поднималась эта тема. В межсезонье в «Торпедо» вроде как сказали, что в январе хотят провести матч. Заинтересована ли лига в проведении таких встреч? Как будут помогать? Или это все останется для договоренностей между хоккейным и футбольными клубами?

– Должна быть обоюдная заинтересованность. И, конечно, проведение матчей на спортивных наших стадионах очень затруднительно. В техническом плане, если проводить в январе, а у нас футбольный сезон возобновляется в марте, футбольному клубу надо будет поменять газон к этому времени.

Но в январе поменять газон при наших климатических условиях невозможно, поэтому есть большие затруднения.

В том году мы прорабатывали один вопрос, где была замена травяного покрытия, и мы думали провести, но тоже не сложилось, не было заинтересованности у клубов, организаторов, потому что все понимают, что можно попасть в плохую погоду.

Вы знаете, были такие примеры, когда где-то и лед таял, и дождь шел, поэтому не хочется подвергать наших участников дополнительным болезням или какому-нибудь хоккею, который получится не с шайбой, а с мячом, наверное, на воде, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов .