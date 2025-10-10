  • Спортс
0

Крикунов о 4 поражениях «Сочи» подряд: «Мы попали под спад. Проигрывали в движении «Северстали» очень сильно»

Владимир Крикунов высказался о 4-матчевой серии поражений «Сочи».

В четверг южане проиграли «Северстали» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мы проиграли перед этим две игры на выезде. Это была уже третья игра. Ребята старались. Считаю, они сделали все, что могли. Но, к сожалению, ничего не забили. С нулем выиграть невозможно. 

Плюс не использовали большинство. Казалось бы, было два большинства – можно реализовать хотя бы одно. Без голов побед не бывает.

– Две заброшенные шайбы за три матча. Это какая-то особенность выездной серии? До этого у вас были хорошие игры, результативные. Или что-то сломалось?

– Нет, не сломалось. Думаю, мы попали под спад. Мы практически проигрывали в движении сопернику сегодня очень сильно, – сказал тренер «Сочи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Северстали»
