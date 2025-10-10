Демидов сделал пас на победный гол в матче с «Детройтом», набрав 1-е очко в сезоне

Иван Демидов набрал 1-е очко в новом чемпионате НХЛ – в 2-м матче.

На 13-й минуте игры с «Детройтом » (5:1) форвард «Монреаля » ассистировал Оливеру Капанену, забившему победный гол.

Сегодня за 12:04 (0:54 – в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот (1 бросок заблокирован), полезность – 2 потери шайбы, «плюс 1».