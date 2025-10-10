Демидов сделал пас на победный гол в матче с «Детройтом», набрав 1-е очко в сезоне
Иван Демидов набрал 1-е очко в новом чемпионате НХЛ – в 2-м матче.
На 13-й минуте игры с «Детройтом» (5:1) форвард «Монреаля» ассистировал Оливеру Капанену, забившему победный гол.
Сегодня за 12:04 (0:54 – в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот (1 бросок заблокирован), полезность – 2 потери шайбы, «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
