Глава КХЛ Морозов о контракте Кузнецова со СКА: «Шикарное соглашение для привлечения звезд. Хорошая зарплата, бонусы, которые не учитываются под потолком»

Алексей Морозов оценил контракт Евгения Кузнецова со СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.

«Если говорить о контракте , то это очень шикарный контракт для привлечения звезд. У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком.

Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока.

Он (Кузнецов) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе. Нам будет интересно следить за тем, кто будет в топ‑3 бомбардиров по итогам сезона», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.