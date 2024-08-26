Глава КХЛ Морозов о контракте Кузнецова со СКА: «Шикарное соглашение для привлечения звезд. Хорошая зарплата, бонусы, которые не учитываются под потолком»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ деньги потолок зарплат Хоккей

Алексей Морозов оценил контракт Евгения Кузнецова со СКА.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.

«Если говорить о контракте Кузнецова, то это очень шикарный контракт для привлечения звезд. У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком.

Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока.

Он (Кузнецов) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе. Нам будет интересно следить за тем, кто будет в топ‑3 бомбардиров по итогам сезона», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

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51 комментарий
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Зачем тогда вообще нужен т.н. потолок, если по контракту игроку можно дать рубль, а бонусами навалить хоть миллиард!? По 100млн за каждую забитую шайбу...
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Ответ Russ Ivan
Зачем тогда вообще нужен т.н. потолок, если по контракту игроку можно дать рубль, а бонусами навалить хоть миллиард!? По 100млн за каждую забитую шайбу...
Зачем тогда вобще нужен такой плюшевый глава Кхл у которого обход регламента вызывает шикарные чувства
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Позор
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+35
мякиш хлебный
+27
-3
+24
Ну это примерно как если тебе на коврик перед дверью кучу сделали, а ты текстуру и запах восхваляешь…
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+14
Ответ Гекдениз Кардениз
Зачем тогда вобще нужен такой плюшевый глава Кхл у которого обход регламента вызывает шикарные чувства
Так для этого и нужен.
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Он еще и хлопает в ладошки тем, кто обходит закон о потолке зарплат.
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В чем смысл потолка когда его нарушают нагло ска под видом бонусов. Грицюк согласился за 12 лямов играть . это плевок руководству КХЛ. Тогда зачем нужен потолок. Если его нарушают
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Позорище!
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Давайте поаплодируем стоя этому гению 👏👏👏Морозов просто ручная игрушка йозе ,которая говорит по команде все что ему прикажут
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А контракт Грицюка не просили его прокомментировать?)
Один из наиболее талантливых и перспективных игроков Лиги получает 12 млн в год, это где-то 350-400 место в лиге? Как вам такое, Алексей Морозов?
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Ответ Russ Ivan
Зачем тогда вообще нужен т.н. потолок, если по контракту игроку можно дать рубль, а бонусами навалить хоть миллиард!? По 100млн за каждую забитую шайбу...
Так просто не получится.
Там под потолком не учитывается только ряд бонусов: попадание в топ снайперов, в топ бомбардиров, победа команды в кубке Гагарина и т.п.
Легко достижимые бонусы типа “за каждую шайбу” будут учитываться под потолком.

Что не отменяет всей мерзости поведения СКА с контрактами в целом.
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«У него шикарный контракт, хорошие бонусы под потолком, которые не учитываются, удобный контракт как для игрока и для клуба»

«А я в свою очередь все это поощряю, и у меня все отлично», - забыл добавить Алексей
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Да пошеееееел ты !!!!
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Кузнецов ещё толком играть не начал, но уже многие желают ему провала. Болельщиков не обманешь. Про СКА и Ротенберга я уж не говорю, это по умолчанию.
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Пробитие потолка зарплат ознаменовало очередное пробитие дна.
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А чём тогда смысл потолка, если его легко можно пробить такими бонусами?
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там наверное в администрации СКА Мак Дэвид и Маккиннон все телефоны оборвали узнав про такие бонусы
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И он считает нормальным, что можно платить огромные деньги, которые не входят в потолок?? В чём тогда смысл потолка?
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Выглядит так, как будто напёрсточники обули наивного интеллигента, а он стоит и рассуждает, какие же продвинутые у них методы ведения игры, как это интересно выглядит с точки зрения маркетинга и технической составляющей и как всё удобно обустроено для этих предпринимателей.
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Ответ Russ Ivan
Зачем тогда вообще нужен т.н. потолок, если по контракту игроку можно дать рубль, а бонусами навалить хоть миллиард!? По 100млн за каждую забитую шайбу...
Я не знаю как потолок может реально работать.Только если это какая-то сверхправовая система ,где все действуют по правилам.Что мешает Ротену принести Кузнецову деньги наликом при большом желании,даже если формально никаких бонусов не будет прописано?И никак ты этого не отследишь
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Ответ Джон Силвер_1116158947
А контракт Грицюка не просили его прокомментировать?) Один из наиболее талантливых и перспективных игроков Лиги получает 12 млн в год, это где-то 350-400 место в лиге? Как вам такое, Алексей Морозов?
Просили, там такой же плюшевый ответ.

Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с Арсением Грицюком, чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?

— В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился цска и дал условия гораздо лучше. Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву. Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные. Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

— Но у Грицюка ведь был действующий контракт.

— Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина
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Позор тебе Морозов, ПОЗОР.
Не ожидал такого от Морозова...
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Ответ Ыжык
У меня два вопроса. Когда кубок Гагарина переименуют в кубок Ротенберга? И когда КХЛ станет РХЛ? Не путать с российской хоккейной лигой.
У нас нету Зенита и СКА, есть ФК Газпром и ХК Газпром
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Грицюк, ты?
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Сарказм?
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Он уже далеко не звезда, кокс сделал своё дело...
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Это только так в России может быть, позор КХЛ товарищ Морозов.
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Да, кукла под руку Ротенбергов
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"хорошие бонусы,котоые не учитываются под потолком"...
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