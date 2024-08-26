Глава КХЛ Морозов о контракте Кузнецова со СКА: «Шикарное соглашение для привлечения звезд. Хорошая зарплата, бонусы, которые не учитываются под потолком»
Алексей Морозов оценил контракт Евгения Кузнецова со СКА.
32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года. Сообщалось, что он может заработать более 4 млрд рублей за 4 сезона с учетом бонусов.
«Если говорить о контракте Кузнецова, то это очень шикарный контракт для привлечения звезд. У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком.
Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока.
Он (Кузнецов) может быть в топе, помочь клубу. Это стимулирует его к тому, чтобы он серьезно отнесся к своей работе. Нам будет интересно следить за тем, кто будет в топ‑3 бомбардиров по итогам сезона», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Один из наиболее талантливых и перспективных игроков Лиги получает 12 млн в год, это где-то 350-400 место в лиге? Как вам такое, Алексей Морозов?
Там под потолком не учитывается только ряд бонусов: попадание в топ снайперов, в топ бомбардиров, победа команды в кубке Гагарина и т.п.
Легко достижимые бонусы типа “за каждую шайбу” будут учитываться под потолком.
Что не отменяет всей мерзости поведения СКА с контрактами в целом.
«А я в свою очередь все это поощряю, и у меня все отлично», - забыл добавить Алексей
Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с Арсением Грицюком, чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?
— В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился цска и дал условия гораздо лучше. Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву. Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные. Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.
— Но у Грицюка ведь был действующий контракт.
— Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина
Не ожидал такого от Морозова...