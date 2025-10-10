Никишин провел дебютный матч в регулярках НХЛ. У защитника «Каролины» ассист, 3 хита, 2 блока и «+3» за 15:34 против «Нью-Джерси»

Александр Никишин провел дебютный матч в регулярках НХЛ.

24-летний защитник «Каролины» вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси » (6:3).

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний россиянин провел 4 матча за «Харрикейнс» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Свою первую игру в регулярках лиги Никишин (15:34 – все в равных составах) завершил с полезностью «+3» – лучшей в команде наряду с Шейном Гостисбеером.

Александр выступил одним из ассистентов при шайбе Тэйлора Холла, открывшего счет в матче. Также в активе российского защитника 1 бросок в створ (еще 2 – мимо), 2 блока и 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.