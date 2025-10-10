Тренер «Амура» Гальченюк о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Пятый выездной матч подряд, было тяжело. Но ребята настроились – командная победа, каждый делал свою работу»
Александр Гальченюк оценил победу над «Нефтехимиком» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Это пятый выездной матч [подряд], не скрою, было тяжело. Но ребята молодцы, настроились и выиграли. Командная победа, каждый делал свою работу.
Во втором и третьем периодах нижнекамцы перебрасывали нас из-за того, что мы два раза попали на удаления, это было тяжело, поэтому немножечко отступили назад», – сказал тренер «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
