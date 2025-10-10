«Питтсбург» представил 3-ю форму желтого цвета во время матча с «Айлендерс». Игроки «Пингвинс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых
«Питтсбург» представил 3-ю форму во время матча с «Айлендерс».
«Пингвинс» обыграли клуб с Лонг-Айленда (4:3) в первом домашнем матче в новом сезоне НХЛ.
Перед игрой хоккеисты «Пингвинс» вышли на раскатку в стандартном домашнем черно-золотом комплекте. Однако на матч пенсильванцы вышли в новой, третьей, форме желтого цвета – о которой ничего не было известно до начала матча.
Представленная форма в основном будет использоваться в 11 домашних играх в новом сезоне.
Три черные полосы на рукавах символизируют три городские реки Питтсбурга. На наплечном логотипе есть изображение иглу – такое прозвище было у старой арены «Пингвинс» (Civic Arena, позже Mellon Arena), на которой клуб выступал с 1967 по 2010 годы.
Фото: официальный сайт «Питтсбурга».
