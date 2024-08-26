Морозов о снижении зарплат игроков в СКА: «Клуб ничего не нарушил и действовал в правовом поле. Хоккеисты смотрят не только на зарплату, но и на цели команды»
Алексей Морозов высказался о снижении зарплат игроков в СКА.
31 июля СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым. Перед этим Арсений Грицюк и Сергей Сапего переподписали договоры с клубом. Сообщалось, что они пошли на понижение зарплаты.
«Что касается понижения зарплат, я, как игрок, понимаю, что хоккеисты, которые имеют семьи, не только смотрят на зарплату, но и на команду, на ее цели, я сам был таким.
Все, конечно, выбирают команды, где можно победить. У любого спортсмена заложено в психологии то, что, выходя на соревнования, надо добиваться победы.
Надо точечно разбирать каждый момент, мы смотрели контракты, они не нарушают правила КХЛ. В этом году не более трех игроков в каждой команде могут понизить контракт, СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Вот сказал общими фразами, сказал бы жестче и как думает, то скоро бы сняли его с должности.
Этот мир прогнил , важны только деньги
Я всегда привожу пример журналистики. Знаю пример лично, человек работал журналистом и получал в районе 400 тысяч рублей в месяц.
Ему говорят, ты хороший журналист, нравился твой стиль, но ты негативно пишешь про ненастоящую власть. Давайте мы тебе будем платить 1 млн., вместо 400 тысяч в месяц, но ты будешь хвалить власть. И человек перешагнул через свое мнение и стал писать как ему сказали, своим слогом.
В целом, я его не осуждаю, качество жизни своей семьи он тем самым повысил.
И думаю далеко не каждый смог бы отказаться от таких предложений: повышение з.п. в 2,5 раза.
ним........