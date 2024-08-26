Морозов о снижении зарплат игроков в СКА: «Клуб ничего не нарушил и действовал в правовом поле. Хоккеисты смотрят не только на зарплату, но и на цели команды»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Сергей Сапего Арсений Грицюк деньги Хоккей

Алексей Морозов высказался о снижении зарплат игроков в СКА.

31 июля СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым. Перед этим Арсений Грицюк и Сергей Сапего переподписали договоры с клубом. Сообщалось, что они пошли на понижение зарплаты.

«Что касается понижения зарплат, я, как игрок, понимаю, что хоккеисты, которые имеют семьи, не только смотрят на зарплату, но и на команду, на ее цели, я сам был таким.

Все, конечно, выбирают команды, где можно победить. У любого спортсмена заложено в психологии то, что, выходя на соревнования, надо добиваться победы.

Надо точечно разбирать каждый момент, мы смотрели контракты, они не нарушают правила КХЛ. В этом году не более трех игроков в каждой команде могут понизить контракт, СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

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35 комментариев
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Лёш,ну ты то куда? Ведь изумительный же хоккеист был. Вот к чему это тебе, лучше б промолчал...
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Лучше бы молчал, чем так позориться. Грицюк упавший с 60 до 12 тоже о быте семьи думал?)
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Что Чернышенко, что Морозов пляшут под дудку СКА.
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чёт я не припомню чтобы морозов понижался в сумме контракта в 5 раз, ну или хотя бы просто немножко понижался ради другого более дорого игрока)) может конечно я ошибаюсь, казанские ребята, может вы помните?)
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🤡
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Абсолютно согласен. Легенда наша. Превратилась в тряпку. Не уже ли денег не заработал, что надо вот так вот на пенсии грубо говоря гробить свое наследие и репутацию
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Куколдизм какой-то.
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Позор , мерзость и презрение!!!!! Продажное Корумпироованное правительство везде и во всем ! Народ всё видит
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Ответ Caniball
Ему надо что-то говорить. Вот сказал общими фразами, сказал бы жестче и как думает, то скоро бы сняли его с должности.
Лучше быть без должности, но с уважением к себе, чем вылизывать позору российского хоккея
+6
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Интересно. Так можно прийти к однолетним контрактам для всех, если всех всё устраивает. А ещё лучше, контракт по завершению сезона - кто как наиграл, так и получит
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Ответ Alexandr
Лёш,ну ты то куда? Ведь изумительный же хоккеист был. Вот к чему это тебе, лучше б промолчал...
Так он президент лиги, ему невозможно отмолчаться
+6
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+4
Это же надо, такой игрок, и такой без яйцевый оказался.
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Грицюк получит свои 60млн. гарантированно, и алёша это прекрасно понимает. Просто в дырявый регламент нужно 12 вписать.
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Морозов не стоит так тупо подставляться . Народ все видит. И уверяю вас Морозов есть индивидуумы в десятки раз умнее вас и прозорливее .
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Да...Морозов оказывается в сказки ещё верит.Грицук особенно,не остался в Авангарде решил в СКА денег заработать и после 1сезона урезал себе зарплату на 48лямов.
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так у всех команд цель одна. кубок...но привлекают всетаки деньги.
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да всё это бред.ни один человек не пойдет на огромное уменьшение зарплаты,это в принципе не в сущности человека.все живут и работают из за денег
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Долго запивали, но проглотить получилось
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Ответ Alexandr
Лёш,ну ты то куда? Ведь изумительный же хоккеист был. Вот к чему это тебе, лучше б промолчал...
Ему надо что-то говорить.
Вот сказал общими фразами, сказал бы жестче и как думает, то скоро бы сняли его с должности.
+5
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Я тебе конечно верю разьве могут быть сомненья.....
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Ответ белая простыня олимпиады
чёт я не припомню чтобы морозов понижался в сумме контракта в 5 раз, ну или хотя бы просто немножко понижался ради другого более дорого игрока)) может конечно я ошибаюсь, казанские ребята, может вы помните?)
В его времена вообще потолка не было)
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Ответ Ruar
Лучше бы молчал, чем так позориться. Грицюк упавший с 60 до 12 тоже о быте семьи думал?)
Грицюк развёлся и не хочет алименты платить.Решил серую зарплату получать ,бонусами.Думается с бонусов СКА тоже должно высчитывать алименты.
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Ответ Kappa Pride
Лучше быть без должности, но с уважением к себе, чем вылизывать позору российского хоккея
Нет. Семья кушать хочет, мерседесы хотят.
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Ответ Caniball
Каждому свое. Я всегда привожу пример журналистики. Знаю пример лично, человек работал журналистом и получал в районе 400 тысяч рублей в месяц. Ему говорят, ты хороший журналист, нравился твой стиль, но ты негативно пишешь про ненастоящую власть. Давайте мы тебе будем платить 1 млн., вместо 400 тысяч в месяц, но ты будешь хвалить власть. И человек перешагнул через свое мнение и стал писать как ему сказали, своим слогом. В целом, я его не осуждаю, качество жизни своей семьи он тем самым повысил. И думаю далеко не каждый смог бы отказаться от таких предложений: повышение з.п. в 2,5 раза.
Так оно и происходит.
Этот мир прогнил , важны только деньги
+1
-1
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Ответ Kappa Pride
Лучше быть без должности, но с уважением к себе, чем вылизывать позору российского хоккея
Каждому свое.
Я всегда привожу пример журналистики. Знаю пример лично, человек работал журналистом и получал в районе 400 тысяч рублей в месяц.
Ему говорят, ты хороший журналист, нравился твой стиль, но ты негативно пишешь про ненастоящую власть. Давайте мы тебе будем платить 1 млн., вместо 400 тысяч в месяц, но ты будешь хвалить власть. И человек перешагнул через свое мнение и стал писать как ему сказали, своим слогом.
В целом, я его не осуждаю, качество жизни своей семьи он тем самым повысил.
И думаю далеко не каждый смог бы отказаться от таких предложений: повышение з.п. в 2,5 раза.
+1
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0
Вот Мороз чешет...........Разочарование одно с
ним........
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Понятно, сглотнуло тихо и закрыли глаза, а высказались общими фразами.
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блин , ну что вы все такие безхребетные то? Все пос@сывают да пос@сывают этому мажорику
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и у Морозова рука Ратана в опе
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Балабол.
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