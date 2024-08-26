Морозов о снижении зарплат игроков в СКА: «Клуб ничего не нарушил и действовал в правовом поле. Хоккеисты смотрят не только на зарплату, но и на цели команды»

Алексей Морозов высказался о снижении зарплат игроков в СКА.

31 июля объявил о подписании контракта с . Перед этим и переподписали договоры с клубом. Сообщалось, что они пошли на понижение зарплаты.

«Что касается понижения зарплат, я, как игрок, понимаю, что хоккеисты, которые имеют семьи, не только смотрят на зарплату, но и на команду, на ее цели, я сам был таким.

Все, конечно, выбирают команды, где можно победить. У любого спортсмена заложено в психологии то, что, выходя на соревнования, надо добиваться победы.

Надо точечно разбирать каждый момент, мы смотрели контракты, они не нарушают правила КХЛ. В этом году не более трех игроков в каждой команде могут понизить контракт, СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.