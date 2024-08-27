Алексей Морозов: «КХЛ растет. Радует, что ребята возвращаются. Это пример того, что там они никому не нужны, а у нас есть все для развития»

Теги Алексей Морозов НХЛ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Министерство спорта России лимит на легионеров Кирилл Капризов Матч ТВ Sports – Казахстан Хоккей

Алексей Морозов прокомментировал увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2024/25 лига вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду. В прошедшем сезоне можно было заявлять только трех легионеров.

– Мы два года назад были против изменения лимита на легионеров с пяти на три. Сейчас для конкуренции, чтобы она была между клубами, лимит в пять легионеров нормальный.

У нас много примеров, когда ребята приехали и показали себя, а ребята за ними тянулись. Пять легионеров – оптимальный вариант, и Министерство спорта нас услышало.

Раньше нам говорили, что вы делаете все, чтобы был отток. Сейчас же наоборот – ребята делают все, чтобы вернуться, потому что лига растет. Нас радует, что ребята возвращаются. Это пример того, что там они никому не нужны, а у нас есть все для развития. Да, есть пример ребят, которые едут в НХЛ за мечтой, как Кирилл Капризов, и их никак не убедить.

– «Барыс» может подписывать неограниченное количество иностранцев, в то же время российские клубы могут иметь только пять легионеров. Не думаете над тем, чтобы отменить лимит?

– Сейчас мы этого делать не будем. Пять – оптимальный вариант. Наши игроки должны получать тут работу, расти. Следим за иностранными командами.

Их идеология – это воспитание игроков для сборной. Если разобрать «Барыс», то у них 55 игроков в системе, которые могут играть за сборную, из них 10 заиграны за основу. Они закрывают легионерами те позиции, на которых нет своих ребят, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может они там никому не нужны потому что не соответвуют уровню НХЛ ?
Именно так.
+6
0
+6
Прямо как Ротенберг заговорил
+3
0
+3
А у нас получив, несоответствующие их уровню контракты, останавливаются в развитии.
+3
0
+3
Ответ ТимТалер
"и их никак не убедить". Естественно ! Им это вкладывают в детском возрасте ! НО ! Надо дать определенное задание всем нашим детским тренерам...Правила подготовки и развития карьеры профессионального хоккеиста. Нужно создать определенную среду для молодых мозгов...Не все, но большинство будут переходить как состоявшиеся мастера...или оставаться в КХЛ !
Анекдот:

«Два червяка, большой и маленький, вылезают из навозной кучи. Маленький
говорит:
- Папа, посмотри, какое голубое небо, какое яркое солнце, какие красивые
цветы! Почему же мы живем в этом говне?
Большой:
- Понимаешь, сынок, есть такое понятие, как Родина...»
+1
0
+1
Вообще нужно отменять лимит
0
0
0
Не заметил в прошлом сезоне яркой игры от тех игроков , кто вернулся из НХЛ назад !
0
0
0
Похоже, что заразился. Скоро про системную систему заговорит.
0
0
0
Как так случилось что все съехали с катушек одновременно?
0
0
0
Заразился ротенбергеризмом.
0
0
0
Тут говорящая голова права выдал базу 😀что они там никому не нужны ,Кузя в НХЛ никому не нужен был в 4 звено через раз проходил в Каролине,вот и приехал суперзвезда друг детства ротенберга
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий