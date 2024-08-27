Алексей Морозов: «КХЛ растет. Радует, что ребята возвращаются. Это пример того, что там они никому не нужны, а у нас есть все для развития»

Алексей Морозов прокомментировал увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2024/25 лига вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду. В прошедшем сезоне можно было заявлять только трех легионеров.

– Мы два года назад были против изменения лимита на легионеров с пяти на три. Сейчас для конкуренции, чтобы она была между клубами, лимит в пять легионеров нормальный.

У нас много примеров, когда ребята приехали и показали себя, а ребята за ними тянулись. Пять легионеров – оптимальный вариант, и спорта нас услышало.

Раньше нам говорили, что вы делаете все, чтобы был отток. Сейчас же наоборот – ребята делают все, чтобы вернуться, потому что лига растет. Нас радует, что ребята возвращаются. Это пример того, что там они никому не нужны, а у нас есть все для развития. Да, есть пример ребят, которые едут в за мечтой, как , и их никак не убедить.

– « » может подписывать неограниченное количество иностранцев, в то же время российские клубы могут иметь только пять легионеров. Не думаете над тем, чтобы отменить лимит?

– Сейчас мы этого делать не будем. Пять – оптимальный вариант. Наши игроки должны получать тут работу, расти. Следим за иностранными командами.

Их идеология – это воспитание игроков для сборной. Если разобрать «Барыс», то у них 55 игроков в системе, которые могут играть за сборную, из них 10 заиграны за основу. Они закрывают легионерами те позиции, на которых нет своих ребят, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.