Дмитрий Губерниев: «СКА – раздражитель для всей страны, как настраиваются на «Зенит», так и на них. Команды со всей России хотят выиграть у Питера»
В прошлом сезоне армейцы проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.
– Какие перспективы у СКА в новом сезоне?
– Команда обречена бороться за Кубок Гагарина. Понятно, что любое место, кроме первого, – это неудача. Поэтому с таким серьезным пополнением, с таким подходом, я очень надеюсь, что поборется.
Но СКА – раздражитель для всей страны. Как люди настраиваются на «Зенит», так и настраиваются на СКА. В этом и прелесть нашего чемпионата – и футбольного, и хоккейного. Команды со всей России очень серьезно хотят выиграть у Питера.
– Почему в прошлом сезоне у СКА не получилось добиться своей цели?
– Очень хороша была «Магнитка», поэтому порадуемся за нее, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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