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Корнилов о Кузнецове: «Может близко к первому месту списка бомбардиров закончить. Но когда партнеры постоянно меняются, тяжело показывать стабильный результат»

Кирилл Корнилов прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА

– Не было ли у вас удивления от подписания Кузнецова в СКА?

– Конечно, удивление было. Он и раньше говорил, что задумывался об отъезде, но в это тяжело верилось.

Однако по приезде Евгения в Россию стало понятно, что решение это не спонтанное, а осознанное. В лигу приехала звезда, что очень хорошо.

На предсезонке было видно, какой Кузнецов мастер. Думаю, в регулярном чемпионате он также будет показывать свой уровень.

– Кузнецов способен набирать в КХЛ столько же очков, что и Гусев с Ткачевым?

– Вне всяких сомнений он может набирать столько и даже больше.

Если обойдется без травм, то близко к первому месту бомбардиров может закончить. Важно еще, кто составит ему компанию в тройке нападения.

По-моему, за всю предсезонку Евгений сыграл все матчи с разными партнерами.

А когда они постоянно меняются, то тяжело показывать стабильный результат. Да и не совсем понятно, как питерцы начнут сезон.

В прошлом году они ведь плохо начали, так как команда очень сильно изменилась. Насколько быстро адаптируются новички – большой вопрос, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
logoСКА
logoКХЛ
logoКирилл Корнилов
logoЕвгений Кузнецов
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