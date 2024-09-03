Корнилов о Кузнецове: «Может близко к первому месту списка бомбардиров закончить. Но когда партнеры постоянно меняются, тяжело показывать стабильный результат»
– Не было ли у вас удивления от подписания Кузнецова в СКА?
– Конечно, удивление было. Он и раньше говорил, что задумывался об отъезде, но в это тяжело верилось.
Однако по приезде Евгения в Россию стало понятно, что решение это не спонтанное, а осознанное. В лигу приехала звезда, что очень хорошо.
На предсезонке было видно, какой Кузнецов мастер. Думаю, в регулярном чемпионате он также будет показывать свой уровень.
– Кузнецов способен набирать в КХЛ столько же очков, что и Гусев с Ткачевым?
– Вне всяких сомнений он может набирать столько и даже больше.
Если обойдется без травм, то близко к первому месту бомбардиров может закончить. Важно еще, кто составит ему компанию в тройке нападения.
По-моему, за всю предсезонку Евгений сыграл все матчи с разными партнерами.
А когда они постоянно меняются, то тяжело показывать стабильный результат. Да и не совсем понятно, как питерцы начнут сезон.
В прошлом году они ведь плохо начали, так как команда очень сильно изменилась. Насколько быстро адаптируются новички – большой вопрос, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий