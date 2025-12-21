  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сухов вспомнил, как наставлял игроков «Металлурга»: «Молодежь в углу балуется. Я говорю: «Будете хихикать так же – закончите с хоккеем»
Видео
0

Сухов вспомнил, как наставлял игроков «Металлурга»: «Молодежь в углу балуется. Я говорю: «Будете хихикать так же – закончите с хоккеем»

Сухов: Гомоляко, Сапожников место не уступят, будете хихикать – закончите.

Виктор Сухов вспомнил, как наставлял молодых хоккеистов «Металлурга».

«Расскажу один случай. Мы были на сборах в Гармише, в Германии. Была плеяда молодых. А была и старая гвардия у нас: Сергей Гомоляко, Гловацкий – Царствие Небесное (Вадим Гловацкий скончался в 2015 году – Спортс’‘), Сапожников, Тертышный, Миша Бородулин, Корешковы. Состав был просто великолепный.

И молодежь в углу что-то балуется там. Я подъехал, собрал их в уголочке. Говорю: «Вот смотрите, видите этих ребят – Гомоляко тот же, Сапожников – вам они место в составе не уступят. Если будете хихикать так же, как сейчас, вы закончите с хоккеем». Они прислушались, потому что после этого попали в состав Женя Гладских, Алексей Зоткин, Леша Кайгородов.

Нужно просто посерьезнее. Здесь задача одна, все ее прекрасно знают, даже можно про нее не говорить», – сказал Сухов в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».

Виктор Сухов за годы своих выступлений забросил 355 шайб и стал лучшим снайпером в истории «Металлурга».

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoЕвгений Корешков
Вадим Гловацкий
Виктор Сухов
logoАлексей Кайгородов
logoМеталлург Мг
Алексей Зоткин
Михаил Бородулин
logoАлександр Корешков
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoЕвгений Гладских
Андрей Сапожников
logoАлексей Тертышный
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. ЦСКА против «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
29 минут назадLive
Сухов вспомнил матчи «Металлурга» на «Малютке»: «Минус тридцать», шайба как камень, кто не играет – у печки. Вспоминать это… Ну, было, отмораживали»
42 минуты назадВидео
Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. У форварда «Динамо» 228 очков в лиге
58 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
сегодня, 13:00
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»
сегодня, 12:57
Агент Джиошвили об обмене из «Динамо»: «Максим был немножко шокирован. Он столько лет был в клубе, считает себя воспитанником. Хотя подсознательно мог быть готов, разговоры были»
сегодня, 12:27
Третьяк открыл площадку в Питкяранте: «Хоккей в России – национальная гордость! Президент поставил задачу, чтобы в 2030-м 70% населения занималось физкультурой и спортом»
сегодня, 11:46
Агент Пилипенко: «СКА и «Северсталь» Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Он не играет, если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс и будет обмен»
сегодня, 11:32
Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля». У него 11+89 в 119 играх
сегодня, 11:19
Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»
сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
6 минут назад
Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
13 минут назад
Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли
32 минуты назад
Дерек Барак: «Магнитогорск похож на Питтсбург. Мне здесь нравится. Жизнь простая, а так как я сам простой парень, это мне подходит»
51 минуту назад
Люзенков о 4:2 с «Амуром»: «После тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили. Довольны результатом»
сегодня, 13:41
Андриевский о 2:4 от «Сибири»: «Во 2-м периоде 2 удаления нас сгубили. Очень тяжело было вернуться. Инициатива была у нас, моменты были, но реализации не было»
сегодня, 13:29
Бабаев о том, как Дер-Аргучинцев воспринял обмен: «Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Все стороны довольны, думаю»
сегодня, 13:18
Барак о Разине: «Человек, который ценит работоспособность. Очень рад, что играю под его руководством»
сегодня, 12:52
Вратарь «Барыса» Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте и был заменен на Бояркина в матче против «Сочи»
сегодня, 12:42
«Шанхай» подписал просмотровый контракт с Рассказовым
сегодня, 12:13