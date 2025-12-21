Сухов вспомнил, как наставлял игроков «Металлурга»: «Молодежь в углу балуется. Я говорю: «Будете хихикать так же – закончите с хоккеем»

Сухов: Гомоляко, Сапожников место не уступят, будете хихикать – закончите.

Виктор Сухов вспомнил, как наставлял молодых хоккеистов «Металлурга».

«Расскажу один случай. Мы были на сборах в Гармише, в Германии. Была плеяда молодых. А была и старая гвардия у нас: Сергей Гомоляко, Гловацкий – Царствие Небесное (Вадим Гловацкий скончался в 2015 году – Спортс’‘), Сапожников, Тертышный, Миша Бородулин, Корешковы. Состав был просто великолепный.

И молодежь в углу что-то балуется там. Я подъехал, собрал их в уголочке. Говорю: «Вот смотрите, видите этих ребят – Гомоляко тот же, Сапожников – вам они место в составе не уступят. Если будете хихикать так же, как сейчас, вы закончите с хоккеем». Они прислушались, потому что после этого попали в состав Женя Гладских, Алексей Зоткин, Леша Кайгородов.

Нужно просто посерьезнее. Здесь задача одна, все ее прекрасно знают, даже можно про нее не говорить», – сказал Сухов в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».

Виктор Сухов за годы своих выступлений забросил 355 шайб и стал лучшим снайпером в истории «Металлурга».