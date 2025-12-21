«Динамо» выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:0 с ЦСКА по буллитам
«Динамо» выиграло 8 из 9 последних матчей в КХЛ.
«Динамо» победило ЦСКА (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Вячеслава Козлова 8-й в 9 последних играх.
Вратарь Владислав Подъяпольский отразил 27 бросков по своим воротам в основное время. Решающий буллит забросил Артем Ильенко.
На данный момент «Динамо» идет 2-м на Западе с 50 очками после 37 матчей.
ЦСКА занимает 8-е место в таблице Запада с 41 баллом в 38 играх. Ворота команды в матче с «Динамо» защищал Дмитрий Гамзин. Он отбил 13 бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
