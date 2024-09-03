Форвард системы СКА Короткий: «Кузнецов нас, молодых, называет соколятами. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы»

Матвей Короткий поделился эмоциями от общения с Евгением Кузнецовым

– Ты ездил на сборы с первой командой и «СКА-Невой» из ВХЛ. Что это тебе дало?

– Там другой хоккей, потому что в этих командах играют опытные, взрослые и физически подготовленные мужики.

Пришлось тяжело, но мне было интересно посмотреть за Кузнецовым, Григоренко и другими мастерами.

– Как пообщался с Евгением?

– Женя – шутник. С ним тяжело не пообщаться. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы.

– Расскажи самую веселую шутку, которую услышал от него.

– Трудно вспомнить… Вообще Кузнецов всех нас, молодых, соколятами называет.

– Как это мило!

– Ха-ха, возможно.

– Чувствуешь себя соколенком Кузнецова?

– Да, – сказал нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий.