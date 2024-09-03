Форвард системы СКА Короткий: «Кузнецов нас, молодых, называет соколятами. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы»
Матвей Короткий поделился эмоциями от общения с Евгением Кузнецовым
– Ты ездил на сборы с первой командой и «СКА-Невой» из ВХЛ. Что это тебе дало?
– Там другой хоккей, потому что в этих командах играют опытные, взрослые и физически подготовленные мужики.
Пришлось тяжело, но мне было интересно посмотреть за Кузнецовым, Григоренко и другими мастерами.
– Как пообщался с Евгением?
– Женя – шутник. С ним тяжело не пообщаться. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы.
– Расскажи самую веселую шутку, которую услышал от него.
– Трудно вспомнить… Вообще Кузнецов всех нас, молодых, соколятами называет.
– Как это мило!
– Ха-ха, возможно.
– Чувствуешь себя соколенком Кузнецова?
– Да, – сказал нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости