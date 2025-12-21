  • Спортс
0

Никитин о 0:1 от «Динамо»: «Слово «обидно» в спорте неприемлемо. ЦСКА сейчас на распутье, легких путей не ищем. Парни показывают многое, но результата пока нет»

Игорь Никитин подвел итоги игры ЦСКА с «Динамо».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Динамо» (0:1 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Ваш комментарий по игре?

– Надо забивать.

Вячеслав Козлов сказал, что с каждой игрой ЦСКА начинает играть в ваш хоккей.

– В спорте результат определяет многое. Сейчас мы находимся на распутье. Парни показывают много вещей, но результата пока нет. Мы легких путей не ищем, идем другим.

– Насколько вы готовы дать свободу Холлоуэллу?

– Есть требования современного хоккея. Защитник прежде всего должен играть в обороне. А если у тебя есть качества играть в атаке – это хорошо.

– Насколько обидно проигрывать, нанеся больше 30 бросков, учитывая, что соперник бросил в 4 раза меньше? «Динамо» удивило своей игрой вторым номером?

– Про «Динамо» не буду ничего говорить. Там ребята все видели. Слово обидно в спорте неприемлемо. Парням сказал, что надо извлечь не только урок из матча, но и мотивацию. Надо забирать то, что принадлежит нам, – сказал Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
