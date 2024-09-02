Грицюк о Кузнецове в СКА: «Все отдают себе отчет, что человек из НХЛ, но в жизни он очень простой. Обычный парень из Челябинска, ничего такого. Поиграть с ним – крутой опыт»

Арсений Грицюк поделился впечатлениями от работы с Евгением Кузнецовым

– Мы все смотрели видео, как Женя Кузнецов кого‑то разыгрывает в раздевалках, веселится. Как сейчас он ведет себя? Уже кто‑то пострадал от его юмора?

– Он просто сам по себе веселый. Прикольно, что он пришел в наш коллектив. Очень круто познакомиться с ним.

Понятное дело, все отдают себе отчет в том, что человек пришел из НХЛ, но в жизни он очень простой. Обычный парень из Челябинска, ничего такого. Больше всех шутит и смеется. Пока знакомимся, но прикольный.

– Удалось что‑то в игровом плане от него почерпнуть?

– Мы играли с ним уже полтора периода вместе. Видно, что он поигравший, ничего лишнего. Все движения уверенные. Чувствуется, что он хочет от тебя, а он чувствует, что хочешь ты.

Нужно время, чтобы сыграться. Да, у нас есть уже сочетания, не знаю, получится ли выйти вместе с ним, но это крутой жизненный опыт – поиграть в одной команде с Кузнецовым, – сказал нападающий СКА .