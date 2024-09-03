Кручинин о Легкове: «Лыжники – кони. Он сумасшедший, мы чуть не умерли после одной тренировки на пресс»
Ранее хоккеист рассказал, как отдыхал в Турции в одном отеле с Яковлевым, Бурмистровым, Овечкиным, теннисисткой Мыскиной, Сихарулидзе из фигурного катания, баскетболистами Фридзоном и Мозговым.
– Кто самый спортивный?
– Самый зверь – это Саша Легков. Это просто что-то с чем-то.
– И это при том, что он давно закончил карьеру.
– И лет ему много. Но он сумасшедший. Просили его сделать тренировку, так мы чуть не умерли после одной тренировки на пресс.
Лыжники – кони. Плюс Саша очень много тренируется.
– А у баскетболистов от вас сильно подготовка отличается?
– Да. Они очень большие, много весят. Но во всех видах спорта надо много тренироваться и держать себя в форме, это нас всех объединяет.
– После Олимпиады я видела фото Николы Йокича с пузом. Как будто бы не всем нужно держать себя в форме.
– У каждого все индивидуально. С нами был Фридзон. Он возрастной баскетболист, держал себя в хорошей форме даже в отпуске, – сказал форвард «Северстали».
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