Хоккеист Кручинин о межсезонье: «Поехали в Турцию, в отеле были Легков, Сихарулидзе, Мозгов, Мыскина. Овечкин занимался с тренером – не было, что он просто сидел и пил»

Хоккеист Алексей Кручинин поделился подробностями отдыха в межсезонье

«Мы поехали в Турцию своей компанией: Александр Бурмистров, Егор Яковлев , Александр Легков, Анастасия Мыскина . Егор изначально с ними был знаком, через него и подружились. Второй год так ездим. В отеле обязательно кого-то из спортсменов встречаем. Все общаются.

У нас там была инициативная группа, мы реально много тренировались. Интересно общаться с ребятами из разных видов спорта.

Саня Легков – олимпийский чемпион в лыжных гонках, Антон Сихарулидзе из фигурного катания, были футболисты, баскетболисты Виталий Фридзон и Тимофей Мозгов .

Был Александр Овечкин . Мы шли в зал, и он шел в зал, занимался по своей программе с тренером. С нами делал круговую тренировку. В 5 вечера у нас каждый день был волейбол, он не пропускал. Такого не было, что он просто сидел и пил.

Мы все плюс-минус одинаково тренируемся и отдыхаем. В отпуске все позволяют себе пиво или вино», – сказал форвард «Северстали» Алексей Кручинин .

Кручинин об алкоголе: «Молодые сейчас намного меньше пьют, времена поменялись. Я нашел баланс, за ужином могу выпить 0,33 или 0,5 пива»