Кручинин об отстранении от игры за «Торпедо»: «Если чувствую, что что-то не так – буду говорить прямо. Уход Сизова был шоком, не произошло ничего, за что обычно отстраняют»

Алексей Кручинин поделился подробностями отстранения от игры за «Торпедо».

В марте главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов отстранил форварда от дальнейшей работы с командой. В межсезонье Кручинин покинул клуб.

«Никогда не бывает одного виноватого. Всегда виноваты обе стороны. И я делал ошибки, и были недопонимания. Конечно, я сделал выводы, знаю, где я был не прав. Несмотря на неудачный сезон, я приобрел опыт.

Наверное, есть что-то общее в моей истории с историей отстранения Антона Сизова . Он тоже был одним из опытных игроков, который имел свое мнение и не боялся его высказывать, мог выражать недовольство в раздевалке. В этом плане я такой же человек.

Если чувствую, что что-то идет не так, то буду говорить об этом прямо. Для меня его уход точно был шоком, потому что ничего сверхъестественного, за что обычно отстраняют людей, не произошло», – сказал нападающий «Северстали » Алексей Кручинин .

Хоккеист Кручинин о межсезонье: «Поехали в Турцию, в отеле были Легков, Сихарулидзе, Мозгов, Мыскина. Овечкин занимался с тренером – не было, что он просто сидел и пил»