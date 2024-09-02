Кручинин о молодых игроках: «Заходишь в раздевалку – у всех кубики на прессе, мышцы видны, раньше такого не было. Я в тестах хорош, в 33 года до сих пор прогрессирую по всем показателям»

Алексей Кручинин отметил хорошую физическую подготовку молодых игроков

– Как вам новый подход к сборам и сезону в этом году? Я о том, что собрались только за месяц, а сам сезон будет длиннее.

– Мне нравится. Я бы еще подвинул сроки сборов. Сейчас профессионализм у молодых ребят на высочайшем уровне, все тренируются и приходят в отличной форме.

Командам лучше сокращать время сборов – это ведь экономия средств. Достаточно один цикл потренироваться, один турнир сыграть, и можно входить в сезон. Лига движется в правильном направлении.

– Молодые ребята в «Северстали» к старту сборов подошли в хорошей форме?

– Да, они же начинали раньше нас. Но в любом случае они и сами до этого тренировались. Заходишь в раздевалку – у всех кубики на прессе, мышцы видны. Раньше такого не было.

– Как ваши показатели на тестах?

– Я хорош! В 33 года до сих пор прогрессирую по всем показателям.

– Гонитесь за процентом жира?

– Не гонюсь. Есть два разных способа измерения: аппарат показывает висцеральный жир и подкожный, чем старше становишься – тем больше висцеральный жир, даже если ты внешне подтянутый. А если щипцами измерять, то показывает только подкожный. У меня всегда в районе 10%.

В этом году даже не спросил, сколько показал аппарат, наверное, в районе 14%, – отметил нападающий «Северстали ».