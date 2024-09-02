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  • Кручинин о питании: «Исключил сахар. Раньше любил салат с майонезом, сейчас ем с оливковым маслом. Ларионов любит куркуму – мне не нравится, но включаю в рацион, когда заболеваю»
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Кручинин о питании: «Исключил сахар. Раньше любил салат с майонезом, сейчас ем с оливковым маслом. Ларионов любит куркуму – мне не нравится, но включаю в рацион, когда заболеваю»

Алексей Кручинин рассказал о том, как питается в последние годы

– Вы изменили свои пищевые привычки, когда пришли в «Торпедо». Сейчас они какие?

– Самое главное – я исключил сахар. Раньше любил салат с майонезом, сейчас ем с оливковым маслом.

В плане питания нет единого рецепта для всех, нужно найти что-то свое. И нельзя бросаться из крайности в крайность. Я спокойно живу без сладкого, мучного. Питаюсь обычной едой: больше зелени, овощей. И трудностей никаких нет. При этом если я чего-то сильно захочу, то спокойно это себе позволю, не буду себя терзать за это.

– Вы рассказывали, что на вас произвела впечатление книга «Парадокс растений» Стивена Гандри, который пропагандирует в рационе мало белка, а лектины – вселенское зло, есть серьезные ограничения по крупам. Вы пробовали питаться по этой схеме?

– Там очень строгие ограничения. Когда я только собирался на просмотр в «Торпедо», Владимир Викторович Филатов посоветовал мне прочитать эту книжку, чтобы я был подготовлен. Он работал с Ларионовым и знал, что тема питания ему интересна.

Я думал, что это будет мой последний шанс зацепиться в хоккее, поэтому подготовка была масштабной. Я знал, что любит Игорь Николаевич, какая у него любимая команда в английской Премьер-лиге, о чем он любит разговаривать.

По этой книге питаться невозможно, практически ничего нельзя. Там в конце есть рецепты, так среди ингредиентов норвежский дикий лосось и так далее – этого я в России не смогу купить.

– В «Северстали» ведь тоже вектор на «зеленую» диету?

– Думаю, это сейчас во всех командах. Молодое поколение абсолютно другое. Оно намного профессиональнее, чем были мы в 20 лет. Они уже следят за питанием, отказываются от вредных привычек, много тренируются. И в командах все уже понимают, какое нужно питание. Думаю, во всех клубах сейчас едят авокадо и овощи.

– В «Северстали» стол сильно отличается от того, что было в «Торпедо»?

– Плюс-минус то же самое. Только граната пока не было.

– В «Торпедо» еще куркума в почете.

– Да, Игорь Николаевич любит куркуму. Она хороша для иммунитета, желудка. Мне она не нравится, но я все равно купил ее, иногда добавляю в блюда. Когда чувствую, что заболеваю, то включаю ее в рацион, – сказал 33-летний нападающий «Северстали».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
logoСеверсталь
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoАлексей Кручинин
logoВладимир Филатов
logoЗдоровье
Питание
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