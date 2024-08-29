Андрей Разин, вы не правы
Столько эмоций – перебор.
Силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко – возможно, главный момент хоккейного лета. «Магнитка» получила техническое поражение в игре с Нижнекамском на домашнем турнире памяти Ромазана – и все благодаря тренеру Андрею Разину, который демонстративно увел команду в середине третьего периода. Причина: Вовченко увезли со льда на носилках, а судьи не нашли в том моменте нарушения.
Даже после пересмотра со всеми повторами.
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С судьями согласился и главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. По его мнению, Вовченко катился вдоль синей линии с опущенной головой. Это и стало причиной пропущенного удара. Сразу успокоим: Даниил уже в сознании и рвется домой из больницы. Все оказалось не так страшно.
В личном телеграм-канале уже успокаивает болельщиков и сам Вовченко: «Ребята, всем спасибо, кто за меня переживает. Все хорошо со мной». Зато Андрей Разин после матча выдал много громких слов. Давайте спишем их на эмоции – детали состояния Вовченко он тогда еще не знал. Списать можно все, кроме одной фразы.
Разин тяжело пережил оценку травмы Вовченко со стороны Олега Леонтьева и вспомнил далекое прошлое: «Леонтьев был примерно такой же хоккеист, как Абросимов. И Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев». Очень жалко, что мы потеряли еще одного лидера команды».
Получился неожиданный переход на личность. Сам Разин о таких громких словах не жалеет и утверждает, что на льду было страшно. Якобы он отвел бы команду в подтрибунку даже в случае удаления Абросимова.
Вот только обидная характеристика Разина в адрес коллеги уводит от самого важного: игрок «Металлурга» получил травму после силового приема, который судьи посчитали чистым. Мы не обсуждаем сейчас трактовку правил и вместе не думаем о том, как можно избежать таких эпизодов.
Кажется, лучше всех отреагировал в телеграм-канале журналист Александр Бедарев: «Разина ругают почти все. Но нет главного. Даниил Вовченко, здоровья». Представьте: он ведь едва ли не единственный, кто после пресс-конференции Разина действительно напомнил о состоянии травмированного игрока. Те слова Разина вдруг стали заметнее здоровья хоккеиста.
К самому Андрею Разину теперь такие вопросы:
1. Получается, тренер «Нефтехимика» личным примером настраивал Абросимова, чтобы тот травмировал Вовченко?
2. Игровое прошлое и личные обиды точно нужно было вспомнить именно сейчас?
3. Может, вообще убрать из хоккея все силовые и спокойно устраивать матчи на уровне летней встречи звезд НХЛ и КХЛ?
4. Разве сам Разин никогда не играл жестко? А хоккеисты «Металлурга» берегут соперников от силовых приемов?
Случай с Вовченко – стечение обстоятельств. По всем повторам видно, что он ударился головой об лед. После силовых приемов такое случается в хоккее регулярно – вспомните хотя бы дерби «Ак Барса» и «Салавата» в 2021 году. Там Петр Хохряков жестко встретил Дмитрия Воронкова – и тот потом тоже покинул площадку на носилках.
Это действительно была грубость не по правилам. Хохряков схватил заслуженное удаление, а Воронков спокойно восстановился и продолжил карьеру. Вот только тот эпизод сейчас вряд ли вспоминает даже сам Воронков. А помните его первую реакцию? «Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее».
Воронков отреагировал так адекватно, потому что жесткость в хоккее – часть игры. Позже вскрылись и другие подробности. Оказалось, что Хохряков сразу списался с Воронковым, когда тот попал в больницу. И вот личный ответ Дмитрия на его сообщения: «Не парься. Все нормально». Не было ссор, обид и уж точно обошлось без громких нападок от тренера через публику.
Игроки почти всегда защищают друг друга. В матче плей-офф-2023/24 Александр Никишин (СКА) встретил Антона Силаева («Торпедо») на входе в зону. Тренер «Торпедо» Ларионов обвинил Никишина в попытке нанести травму, хотя судьи посмотрели повтор и даже отменили удаление. А вот реакция Силаева: «После силового приема Александра Никишина чувствую себя хорошо».
Спокойствие. Уважение. Правильные акценты. Потому что все понимают: хоккеисты на таком уровне сознательно не будут вредить друг другу. И явно не сделают это по указанию главного тренера. Поэтому сейчас вы не видите громких цитат от игроков «Металлурга». Игорь Гераськин вот сказал о страшной картине, но обошелся без обвинений.
И Вовченко не идет на конфликт с Абросимовым, а просто сообщает новости о себе.
Почему же Разин так резко воспринял мнение тренера Леонтьева по одному (пускай и важному) эпизоду матча?
Наверное, из-за богатой совместной истории. Они пересекались в «Металлурге» еще игроками, потом вместе продвигались в тренерах. «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» – в этих клубах работали рядом. В Ханты-Мансийске Разин характеризовал Леонтьева давним помощником и сам привлекал его в клуб.
Удивительно, но Разин и Леонтьев дружили и выбирались из «саратовской жопы». Между ними все сломалось в 2018-м после «Адмирала». Разин уволился и уехал из Владивостока, а Леонтьев принял команду вместо него. С тех пор от Разина ни одного хорошего слова в адрес бывшего помощника. Дружба забыта, а на ее месте разгорается конфликт.
С виду обычные сентябрьские матчи между «Металлургом» и «Нефтехимиком» (их аж три) в регулярке КХЛ смотрятся теперь совсем по-другому.
Даниилу Вовченко – здоровья. Андрею Разину – спокойствия.
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Опускаться до уровня «тренера», который вчера вякал на Козырева-это перебор…
Видимо почувствовал себя великим
Разница в габаритах, опустил голову, поэтому так.
Андрей Владимирыч команду увел зря, всегда надо доигрывать. И набросил личное тоже зря, потом на пенсии в мемуарах что угодно мог наваливать.
Вообще Разин мужик так то, а повел себя как Ротен.
Даниилу - скорейшего выздоровления.
Хорошего хоккея, без травм.
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Это смотрится действительно страшно...
Здоровья и быстрейшего восстановления!
Объективности ради стоит сказать, что было бы неплохо посмотреть данный эпизод с разных ракурсов
Но если эксперты говорят, что силовой чистый, значит чистый. Другой вопрос, стоит ли такие силовые проводить в товарняках
Но опять же, это хоккей, силовые приёмы тут норма
Разин конечно психанул и его слова на пресс-конференции не красят как человека. К хоккею Леонтьева лично у меня претензий нет.
Вовченко быстрейшего выздоровления, у нас и так целая пятёрка по сути будет отсутствовать в начале сезона. И тут снова вопрос комплектованию состава и нужно ли было так срочно расторгать Карпова
ерунда. я не конкретно про этот эпизод - тут всё чисто, имхо. но идеализировать не надо, и на "таком уровне" встречаются отморозки.
Вот от этого такие действия и получаются....
А Вовче конечно здоровья, и чтобы быстро
вернулся на лёд.......