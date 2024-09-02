Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий. Грязи в моменте не было»

Даниил Вовченко охарактеризовал силовой прием Романа Абросимова

– Абросимов связался с вами?

– Да. Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий нет, все нормально.

– Зла на него не держите?

– Я думаю, он точно не хотел меня выключить. Это игровой момент. Грязи в моменте не было. Он так попал, что пришлось закончить игру.

Андрей Владимирович увел команду, чтобы избежать драк и потасовок. Перед стартом сезона надо всем быть в хорошей форме и избежать травм.

– Какие были мысли, когда, проснувшись наутро, узнали, что Андрей Разин увел команду?

– Я этому особо не удивился. Мне, честно, было не до этого. Хотелось побыстрее выйти из больницы и не думать об этой игре, – отметил нападающий «Металлурга».

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников