Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий. Грязи в моменте не было»
Даниил Вовченко охарактеризовал силовой прием Романа Абросимова
– Абросимов связался с вами?
– Да. Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий нет, все нормально.
– Зла на него не держите?
– Я думаю, он точно не хотел меня выключить. Это игровой момент. Грязи в моменте не было. Он так попал, что пришлось закончить игру.
Андрей Владимирович увел команду, чтобы избежать драк и потасовок. Перед стартом сезона надо всем быть в хорошей форме и избежать травм.
– Какие были мысли, когда, проснувшись наутро, узнали, что Андрей Разин увел команду?
– Я этому особо не удивился. Мне, честно, было не до этого. Хотелось побыстрее выйти из больницы и не думать об этой игре, – отметил нападающий «Металлурга».
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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