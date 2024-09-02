Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Я был уже без сознания, когда прилетело. Проснулся в больнице в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти и доиграть матч»
– Приятно видеть вас в хорошем настроении вместе с командой. Как самочувствие?
– Все нормально. Еще неделька – и можно выходить на лед.
– Уже через неделю?!
– После травмы прошло пять дней. Надо выждать две недели, и никаких проблем не будет.
– Давайте вспомним силовой прием Абросимова в матче с «Нефтехимиком». Как все выглядело вашими глазами?
– Когда мне прилетело, я был уже без сознания, ничего не помню. Проснулся в больнице. Посмотрел момент на видео, но как все было на льду, я не помню.
– Могли ли вы избежать столкновения – например, увернуться или сыграть по-другому?
– Судя по картинке, мог. Но в тот момент я не заметил защитника. Так случилось.
– Какие были ощущения, когда проснулись в больнице? Получали ранее похожие травмы?
– Нет, такую травму получил первый раз. Проснулся в больнице, находился в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти на лед и доиграть матч.
– Вас выписали уже на третий день?
– Да. Два дня я провел в больнице и поехал домой.
– Рады, что не задержались в больнице?
– Конечно. У нас много травмированных игроков перед сезоном. Всегда хочется помочь команде играть в хоккей. Травмы – это очень неприятно. Рад, что все обошлось, – сказал нападающий «Металлурга».
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий