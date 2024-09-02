Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Я был уже без сознания, когда прилетело. Проснулся в больнице в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти и доиграть матч»

Даниил Вовченко вспомнил силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова

– Приятно видеть вас в хорошем настроении вместе с командой. Как самочувствие?

– Все нормально. Еще неделька – и можно выходить на лед.

– Уже через неделю?!

– После травмы прошло пять дней. Надо выждать две недели, и никаких проблем не будет.

– Давайте вспомним силовой прием Абросимова в матче с «Нефтехимиком». Как все выглядело вашими глазами?

– Когда мне прилетело, я был уже без сознания, ничего не помню. Проснулся в больнице. Посмотрел момент на видео, но как все было на льду, я не помню.

– Могли ли вы избежать столкновения – например, увернуться или сыграть по-другому?

– Судя по картинке, мог. Но в тот момент я не заметил защитника. Так случилось.

– Какие были ощущения, когда проснулись в больнице? Получали ранее похожие травмы?

– Нет, такую травму получил первый раз. Проснулся в больнице, находился в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти на лед и доиграть матч.

– Вас выписали уже на третий день?

– Да. Два дня я провел в больнице и поехал домой.

– Рады, что не задержались в больнице?

– Конечно. У нас много травмированных игроков перед сезоном. Всегда хочется помочь команде играть в хоккей. Травмы – это очень неприятно. Рад, что все обошлось, – сказал нападающий «Металлурга».

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