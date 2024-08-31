Терещенко о травме Вовченко: «Силовой прием Абросимова был в пределах правил. Но это предсезонный турнир. Стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее»

Алексей Терещенко высказался об эпизоде с травмой Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга » получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«То, что силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает. Но давайте не забывать, что это всего лишь предсезонный турнир. Наверное, стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее.

Я ведь и сам в 2005-м попал в такую же ситуацию, как Вовченко. Тогда меня сильно ударили в висок и я провел без сознания 40 минут. Мягко говоря, неприятно.

Команды только начинают набирать форму и провели всего по несколько матчей. Поэтому где-то следует быть осторожнее», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .