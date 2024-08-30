Вовченко выписали из больницы. Форвард «Металлурга» посетил раздевалку команды

Даниила Вовченко выписали из больницы

В третьем периоде матча между «Металлургом » и «Нефтехимиком» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба получил травму, попав под силовой прием.

Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

«Даниил Вовченко выписан из больницы. Сегодня он был в раздевалке команды», – сообщает ТАСС.

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