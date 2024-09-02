Уил о еде в России: «Эчпочмак – лучшее, что я ел. Пельмени и бутерброды с икрой понравились, борщ – не очень»

Джордан Уил поделился мнением о еде в России.

32-летний канадец провел сезон в «Ак Барсе », а с 2022 года играет за московское «Динамо».

– Что насчет татарской кухни?

– О да, эчпочмак – это лучшее, что я ел.

– А что нравится из русской кухни?

– Пельмени очень нравятся. Борщ не очень понравился, а вот пельмени и эчпочмак – самое то.

В прошлом сезоне мы записывали видео, где пробовали разные блюда, которые часто едят русские. Бутерброды с икрой очень понравились, а вот остальное... в салатах было очень много майонеза, а в некоторых – слишком много рыбы. Не для меня, – сказал форвард «Динамо » Джордан Уил .

Уил о русской музыке: «Малиновая «Лада» от Gayazovs Brothers – в моем плей-листе. Все лето слушал ее в Канаде»