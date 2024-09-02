Джордан Уил: «Москва похожа на Нью-Йорк – быстрый ритм, все под рукой. Казань сравнил бы с Бостоном – город меньше, но много парков, есть где прогуляться»
32-летний канадец провел сезон в «Ак Барсе», а с 2022 года играет за московское «Динамо».
– Вы жили еще и в Казани. Можете сравнить эти два города?
– Москва более интернациональная, скажем так. Каждый хоть немного, но говорит по-английски. В магазинах, торговых центрах ты можешь найти вещи и продукты, которые есть в Северной Америке, Европе. Так что здесь больше чувствуешь себя как дома.
В Казани мне нравилось спокойствие, город находится на берегу реки, там очень красиво. Можно прогуляться по набережной, покататься на самокате, зимой покататься на коньках.
Москва похожа на Нью-Йорк, такой рабочий быстрый ритм, но у тебя здесь все под рукой. Казань я бы сравнил с Бостоном, город меньше, но там много парков, есть где прогуляться в спокойной атмосфере.
В Бостоне много парков, не так много небоскребов, тоже здорово прогуляться, – сказал форвард «Динамо» Джордан Уил.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий