Уил о русской музыке: «Малиновая «Лада» от Gayazovs Brothers – в моем плей-листе. Все лето слушал ее в Канаде»

Джордан Уил поделился своими музыкальными предпочтениями.

32-летний канадец играет в России с 2021 года.

– В раздевалке часто играет русская музыка. У вас есть любимая песня на русском?

– Конечно, есть: Gayazovs Brothers – «Малиновая «Лада». Это была наша победная песня пару лет назад, теперь она есть в моем плей-листе.

Все лето слушал ее в Канаде, – сказал форвард «Динамо » Джордан Уил .

Джордан Уил: «Москва похожа на Нью-Йорк – быстрый ритм, все под рукой. Казань сравнил бы с Бостоном – город меньше, но много парков, есть где прогуляться»