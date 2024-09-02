95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске. Сергей Лазарев выступил как хедлайнер
95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
1 сентября «Ак Барс» провел презентацию состава команды в преддверии старта сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Отмечается, что в городе отмечался День нефтяника, а хедлайнером концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был поп-исполнитель Сергей Лазарев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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