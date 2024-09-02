95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске. Сергей Лазарев выступил как хедлайнер

95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 сентября «Ак Барс » провел презентацию состава команды в преддверии старта сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Отмечается , что в городе отмечался День нефтяника, а хедлайнером концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был поп-исполнитель Сергей Лазарев.