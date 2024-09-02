«Ак Барс» начнет сезон КХЛ на выезде из-за ледового шоу Загитовой («Бизнес Online»)

«Ак Барс» начнет сезон КХЛ на выезде из-за ледового шоу Алины Загитовой.

5 сентября казанский клуб проведет первый матч в регулярном чемпионате. Команде в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».

По данным «Бизнес Online», «Ак Барс » рассчитывал начать сезон на домашней площадке, но не смог этого сделать из-за шоу Алины Загитовой и связанных с ним работ на «Татнефть-Арене ».

Ледовое шоу олимпийской чемпионки состоялось 29 августа.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?