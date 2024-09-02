«Ак Барс» начнет сезон КХЛ на выезде из-за ледового шоу Загитовой («Бизнес Online»)
«Ак Барс» начнет сезон КХЛ на выезде из-за ледового шоу Алины Загитовой.
5 сентября казанский клуб проведет первый матч в регулярном чемпионате. Команде в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».
По данным «Бизнес Online», «Ак Барс» рассчитывал начать сезон на домашней площадке, но не смог этого сделать из-за шоу Алины Загитовой и связанных с ним работ на «Татнефть-Арене».
Ледовое шоу олимпийской чемпионки состоялось 29 августа.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
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