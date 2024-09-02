Петан о России: «Гораздо круче, чем я ожидал. В Америке и Канаде даже обычные дома совсем иные. Здесь кайфово»

Ник Петан поделился мнением о России

– Что-нибудь знал о России до этого?

– Да, чуть-чуть знаю: у меня есть несколько друзей, которые играли или играют в КХЛ .

Они рассказали, что тут да как, поэтому у меня было представление того, что здесь ждать.

Но посмотреть на все своими глазами гораздо ценнее. Скажу так, то, что я увидел – гораздо круче, чем я ожидал.

– Ты сказал, что Казань чем-то похожа на европейские города. На какой именно?

– Не скажу точное название какого-то города, но это чувствуется, по архитектуре, ритму жизни, людям вокруг.

В Америке и Канаде, как ты знаешь, даже обычные дома совсем иные. И все же здесь кайфово.

– Есть такой стереотип, что русские ребята не особо улыбчивые – он подтвердился?

– Все относятся ко мне здесь очень здорово, у меня с этим проблем никогда не было. Как говорится, миф опровержен.

– Ты был в Альметьевске и в Подмосковье, когда играли с «Нефтяником» и «Куньлунем». Что скажешь о них?

– Классно иметь возможность посмотреть на разные места в вашей стране – это очень познавательно.

Позволяет составить свое впечатление самостоятельно, – сказал нападающий «Ак Барса » Ник Петан .