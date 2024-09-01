Комтуа о Минтюкове: «В первом сезоне он выглядел так уверенно, будто уже лет 5 играл в НХЛ. Павел похож на Фаулера в лучшие годы»

Максим Комтуа поделился мнением об перспективах Павла Минтюкова в НХЛ.

Оба игрока находились в системе «Анахайма» в прошлом сезоне. 20-летний Минтюков провел 63 игры в регулярном чемпионате и набрал 28 (4+24) очков. В России защитник играл за МХК «Динамо» в Olimpbet МХЛ.

«Я был с ним в одном тренировочном лагере. Видел, что у него был очень сильный прошлый сезон, и думаю, что в будущем он будет ключевым игроком «Анахайма ». В своем первом сезоне он выглядел так уверенно и солидно, как будто играл в НХЛ уже пять лет.

Безусловно, это игрок для большинства уровня НХЛ, у него отличное катание, хороший бросок, и он может отдать очень тонкий пас.

Сложно сравнить с кем-то, но он многим похож на Кэма Фаулера (защитник «Анахайма» с 2010 года по сегодняшний день – Спортс’‘) в лучшие годы. Я думаю, что их стили похожи, если Павел многому научится у Кэма, то сможет вскоре доминировать в НХЛ», – сказал форвард московского «Динамо » Максим Комтуа .

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